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Фишман Виталия Яковлевна

Место рождения

г. Донецк, Донецкая область

Дата рождения

07.12.2015

Дата смерти

17.05.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1938

Сын: Мицек Александр Иванович

Отец ребёнка: Мицек Иван Карлович

Сталино, Сталинская область УССР
Рождение ребёнка
23.11.1949

Дочь: Мицек Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Мицек Иван Карлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
17.05.2008
Рождение
07.12.2015

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Донецк, Донецкая область
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