Фишман Виталия Яковлевна
Место рожденияг. Донецк, Донецкая область
Дата рождения07.12.2015
Дата смерти17.05.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1938
Отец ребёнка: Мицек Иван Карлович
Сталино, Сталинская область УССР
Рождение ребёнка
23.11.1949
Дочь: Мицек Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Мицек Иван Карлович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
17.05.2008
Рождение
07.12.2015
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Донецк, Донецкая область