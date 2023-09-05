Твердохлебова Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1935
Рождение ребёнка
01.06.1959
Дочь: Овчинникова Галина владимировна
Отец ребёнка: Овчинников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1964
Сын: Овчинников Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Овчинников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1976
Дочь: Овчинникова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Овчинников Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно