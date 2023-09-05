Твердохлебова Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твердохлебова Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1935

Отец: Твердохлебов Дмитрий Васильевич

Мать: Смирнова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1959

Дочь: Овчинникова Галина владимировна

Отец ребёнка: Овчинников Владимир Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1964

Сын: Овчинников Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Овчинников Владимир Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1976

Дочь: Овчинникова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Овчинников Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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