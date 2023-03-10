Файзуллина (Ксенофонтова) Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзуллина (Ксенофонтова) Светлана Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Григорий

Рождение ребёнка
20.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуллин Григорий