Файзуллина (Ксенофонтова) Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файзуллин Григорий
Рождение ребёнка
20.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файзуллин Григорий