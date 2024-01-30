Пашнин Пётр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашнин Пётр Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Пашнин Никита Дмитриевич

Мать: не указана

Смерть
1783
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