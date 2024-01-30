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Пашнин Пётр Никитич
Пашнин Пётр Никитич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1742
Дата смерти
1783
Пол
Мужской
Отец
Пашнин Никита Дмитриевич
1715 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Пашнин Никита Дмитриевич
Мать: не указана
Смерть
1783
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