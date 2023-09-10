Бинда Афанасий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бинда Афанасий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

23.12.1916

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бинда Андрей Михайлович

Мать: не указана

Смерть
23.12.1916
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