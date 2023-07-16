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Аминникова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: Дудёнкова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Аминникова Анжела Михайловна

Отец ребёнка: Аминников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аминников Эдуард Михайлович

Отец ребёнка: Аминников Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аминников Михаил

Смерть
2015
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