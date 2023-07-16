Аминникова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: Дудёнкова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Аминникова Анжела Михайловна
Отец ребёнка: Аминников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аминников Эдуард Михайлович
Отец ребёнка: Аминников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аминников Михаил
Смерть
2015