Зеленюк Константин Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленюк Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленюк Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Зеленюк Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленюк Павел Константинович
Мать ребёнка: Зеленюк Мария Павловна