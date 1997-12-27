Горянская (Григорьева) Августа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горянская (Григорьева) Августа Николаевна

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Место рождения

Смоленск

Дата рождения

09.11.1897

Дата смерти

27.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1897

Отец: Григорьев Николай Федорович

Мать: Григорьева Елизавета Кирилловна

Образование
По 1917
Санкт-Петербург
Николаевский Сиротский Институт | Педклассы
Бракосочетание
1919

Муж: Соколовский Владислав Александрович

Рождение ребёнка
19.02.1920

Сын: Соколовский Владислав (Игорь) Владиславович

Отец ребёнка: Соколовский Владислав Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Орел
Институт Благородных Девиц
Смерть
27.12.1997
Москва
Похороны
Неизвестно
Горький
Бугровское кладбище
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