Горянская (Григорьева) Августа Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1897
Дата смерти27.12.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1897
Образование
По 1917
Санкт-Петербург
Николаевский Сиротский Институт | Педклассы
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
19.02.1920
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Орел
Институт Благородных Девиц
Смерть
27.12.1997
Москва
Похороны
Неизвестно
Горький
Бугровское кладбище