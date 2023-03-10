(Шулаева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулаева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1977

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1977

Отец: Шулаев Валерий

Мать: Валентина