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(Шулаева) Ирина
(Шулаева) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.11.1977
Пол
Женский
Отец
Шулаев Валерий
1952 г.р.
Мать
(Шмарева) Валентина
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1977
Отец:
Шулаев Валерий
Мать:
Валентина
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