Вяткин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1914

Дата смерти

19.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1951

Сын: Вяткин Николай Иванович

Мать ребёнка: Вяткина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
16.11.1962

Дочь: Фадеева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Вяткина Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяткина Нина Михайловна

Смерть
19.12.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Северное кладбище
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