Вяткин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1914
Дата смерти19.12.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1951
Мать ребёнка: Вяткина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
16.11.1962
Дочь: Фадеева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Вяткина Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вяткина Нина Михайловна
Смерть
19.12.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Северное кладбище