Мамистова Матрена Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамистова Матрена Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Мамистов Филарет Аполлонович

Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич

Рождение ребёнка
01.11.1858

Дочь: Стефанида Аполлоновна

Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич

Рождение ребёнка
02.12.1860

Дочь: Анна Аполлоновна

Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Мамистов Павел Аполлонович

Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич

Рождение ребёнка
28.09.1867

Сын: Мамистов Михаил Аполлонович

Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич

Рождение ребёнка
23.11.1871

Сын: Мамистов Андрей Аполлонович

Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич

Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872

Сын: Мамистов Яков Аполлонович

Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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