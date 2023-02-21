Мамистова Матрена Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Мамистов Филарет Аполлонович
Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич
Рождение ребёнка
01.11.1858
Дочь: Стефанида Аполлоновна
Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич
Рождение ребёнка
02.12.1860
Дочь: Анна Аполлоновна
Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Мамистов Павел Аполлонович
Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич
Рождение ребёнка
28.09.1867
Сын: Мамистов Михаил Аполлонович
Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич
Рождение ребёнка
23.11.1871
Сын: Мамистов Андрей Аполлонович
Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1872
Сын: Мамистов Яков Аполлонович
Отец ребёнка: Мамистов Аполлон Матвеевич
Смерть
Неизвестно