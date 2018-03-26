Косолапова Зоя Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1942
Дата смерти26.03.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1960
Рождение ребёнка
20.12.1961
Дочь: Гомосенко Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Косолапов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1964
Дочь: Алюнина Галина Александровна
Отец ребёнка: Косолапов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1971
Дочь: Попова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Косолапов Александр Николаевич
Смерть
26.03.2018
г. Шелехов