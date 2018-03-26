Косолапова Зоя Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапова Зоя Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1942

Дата смерти

26.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.07.1960

Муж: Косолапов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
20.12.1961

Дочь: Гомосенко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Косолапов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
22.05.1964

Дочь: Алюнина Галина Александровна

Отец ребёнка: Косолапов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1971

Дочь: Попова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Косолапов Александр Николаевич

Смерть
26.03.2018
г. Шелехов
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