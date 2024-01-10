Суздальницкая (Падашева) Фрейда (Федосья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Падашева) Фрейда (Федосья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1922

Сын: Суздальницкий Абрам

Отец ребёнка: Суздальницкий Еремей (Ирма) Вульфович

Рождение ребёнка
23.07.1924

Сын: Суздальницкий Семен (Соломон)

Отец ребёнка: Суздальницкий Еремей (Ирма) Вульфович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Суздальницкий Лазарь

Отец ребёнка: Суздальницкий Еремей (Ирма) Вульфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Еремей (Ирма) Вульфович

Смерть
1976
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