Суздальницкая (Падашева) Фрейда (Федосья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1922
Сын: Суздальницкий Абрам
Отец ребёнка: Суздальницкий Еремей (Ирма) Вульфович
Рождение ребёнка
23.07.1924
Сын: Суздальницкий Семен (Соломон)
Отец ребёнка: Суздальницкий Еремей (Ирма) Вульфович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Суздальницкий Лазарь
Отец ребёнка: Суздальницкий Еремей (Ирма) Вульфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976