Андрей Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Михеевич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
26.01.1909 ст.

Жена: Мария Андреевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.01.1909 Калихновщины крестьянин Андрей Михеевич Кежово крестьянская девица Мария Андреевна по жениху Иванщины крестьянин Илья Тимофеевич по жениху Хохлово крестьянин Степан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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