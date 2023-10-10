Андрей Михеевич
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1909 ст.
Жена: Мария Андреевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26.01.1909 Калихновщины крестьянин Андрей Михеевич Кежово крестьянская девица Мария Андреевна по жениху Иванщины крестьянин Илья Тимофеевич по жениху Хохлово крестьянин Степан... Показать все
Смерть
Неизвестно