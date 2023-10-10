Бёдекер (Виганд) Луиза
Место рождения
Дата рождения05.04.1837 ст.
Дата смерти02.02.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1871
Сын: Бёдекер Адольф Герман Карл
Отец ребёнка: Бёдекер Фридрих Вильгельм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бёдекер Альберт Фридрих Яков
Отец ребёнка: Бёдекер Фридрих Вильгельм
Смерть
02.02.1888
Ксения Кочнева | ушакова Web Site | <p>Семейное дерево на MyHeritage</p><p>Семейный сайт: ушакова Web Site</p>Семейное дерево: 143916571-1
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище | Smolensky Lutheran Cemetery