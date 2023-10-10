Бёдекер (Виганд) Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бёдекер (Виганд) Луиза

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Место рождения

Бремен

Дата рождения

05.04.1837 ст.

Дата смерти

02.02.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1871

Сын: Бёдекер Адольф Герман Карл

Отец ребёнка: Бёдекер Фридрих Вильгельм

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бёдекер Альберт Фридрих Яков

Отец ребёнка: Бёдекер Фридрих Вильгельм

Смерть
02.02.1888
Ксения Кочнева | ушакова Web Site | <p>Семейное дерево на MyHeritage</p><p>Семейный сайт: ушакова Web Site</p>Семейное дерево: 143916571-1
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смоленское лютеранское кладбище | Smolensky Lutheran Cemetery
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