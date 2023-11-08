Закараевая Патимат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: магомед
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.07.1971
Дочь: Магомедова Хайбат Сайпудиновна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Умукусум Сайпудиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов магомед сайпудинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов шапигаджи сайпудинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов шапи сайпудинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов джахпар сайпудинович
Отец ребёнка: не указан