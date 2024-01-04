Гончар Віталій Григорович
Место рождения
Дата рождения02.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1953
Отец: Гончар Григорій Карпович
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
С 1969 по 1973
Харьков, Харківська область
Текстильний технікум "Технік технолог"
Военная служба
С 1973 по 1976
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
С 1976
Бракосочетание
11.08.1978
Рождение ребёнка
28.12.1978
Сын: Гончар Григорій Віталійович
Мать ребёнка: Гончар Людмила Григорівна