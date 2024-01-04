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Гончар Віталій Григорович

Место рождения

Старые Валки, Харківська область

Дата рождения

02.10.1953

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1953

Отец: Гончар Григорій Карпович

Мать: скрыто настройками приватности

Старые Валки, Харківська область
Образование
С 1969 по 1973
Харьков, Харківська область
Текстильний технікум "Технік технолог"
Военная служба
С 1973 по 1976
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
С 1976
Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
11.08.1978

Жена: Гончар Людмила Григорівна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.12.1978

Сын: Гончар Григорій Віталійович

Мать ребёнка: Гончар Людмила Григорівна

Полтава, Полтавська область
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