Мурадян Тигран — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадян Тигран

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.2004

Дочь: Мурадян Лилит Тиграновна

Мать ребёнка: Симонян Вардуи Нодаровна

Рождение ребёнка
29.04.2009

Сын: Мурадян Михаил Тигранович

Мать ребёнка: Симонян Вардуи Нодаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонян Вардуи Нодаровна

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