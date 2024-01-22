Мурадян Тигран
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.2004
Дочь: Мурадян Лилит Тиграновна
Мать ребёнка: Симонян Вардуи Нодаровна
Рождение ребёнка
29.04.2009
Сын: Мурадян Михаил Тигранович
Мать ребёнка: Симонян Вардуи Нодаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симонян Вардуи Нодаровна