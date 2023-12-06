Кряжова Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Кряжев Семён Сергеевич
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1099. Л.3об.4
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно