Кряжова Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжова Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1899 ст.

Сын: Кряжов Алексей Семёнов

Отец ребёнка: Кряжев Семён Сергеевич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1099. Л.3об.4
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряжев Семён Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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