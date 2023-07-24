Шилова Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боготенков Николай Егорыч
Мать: Боготенкова Людмила
Рождение ребёнка
29.05.1987
Дочь: Галанина Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Шилов Константин Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондакова Полина Константиновна
Отец ребёнка: Шилов Константин Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно