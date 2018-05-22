Зорина (Сидоренко) Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Сидоренко) Валентина Афанасьевна

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Место рождения

с.Якивцы, Миргородского района, Полтавской области, Украина, Украина

Дата рождения

25.12.1936

Дата смерти

22.05.2018

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936

Отец: Сидоренко Афанасий Маркович

Мать: Сидоренко Галина (Анна) Прокофьевна

с.Якивцы, Миргородского района, Полтавской области, Украина, Украина
Место жительства
1947
Сразу(?) после освобождения с.Ярмаки от немцев постарался увезти семью от войны подальше. Хотя возможна и депортация Примерно в 1945
Бракосочетание
30.01.1959

Муж: Зорин Юрий Гаврилович

отмечали 2 мая, но в документах другая дата - вероятней всего это дата первой встречи - значит 58 год
Рождение ребёнка
28.09.1960

Сын: Зорин Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Зорин Юрий Гаврилович

врожденный порок сердца
Место жительства
С 01.10.1960 по ?.05.1965
Жили в 2-х или 3-х этажном доме, в котором все время гудела котельная. Дом стоял в какой-то низине
Место жительства
С ?.05.1965 по ?.11.1968
Рождение ребёнка
02.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Юрий Гаврилович

Место жительства
С ?.03.1970 по ?.04.1971
Похоже в это время было плохо с деньгами
Место жительства
С ?.04.1971 по ?.06.1972
Место жительства
С ?.08.1972 по ?.08.1977
Место жительства
С ?.08.1977 по ?.05.2018
Работа или профессия
Неизвестно
Библиотекарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.2018
Причина смерти: Церебральный атеросклероз | участорк 28А акт о смерти №408 место госрегистрации 96100044 Отдел записий гражданского состояния администрации г.Азов Ростовской области
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