Зорина (Сидоренко) Валентина Афанасьевна
Место рожденияс.Якивцы, Миргородского района, Полтавской области, Украина, Украина
Дата рождения25.12.1936
Дата смерти22.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936
с.Якивцы, Миргородского района, Полтавской области, Украина, Украина
Место жительства
1947
Сразу(?) после освобождения с.Ярмаки от немцев постарался увезти семью от войны подальше. Хотя возможна и депортация Примерно в 1945
Бракосочетание
30.01.1959
отмечали 2 мая, но в документах другая дата - вероятней всего это дата первой встречи - значит 58 год
Рождение ребёнка
28.09.1960
Сын: Зорин Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Зорин Юрий Гаврилович
врожденный порок сердца
Место жительства
С 01.10.1960 по ?.05.1965
Жили в 2-х или 3-х этажном доме, в котором все время гудела котельная. Дом стоял в какой-то низине
Место жительства
С ?.05.1965 по ?.11.1968
Рождение ребёнка
02.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зорин Юрий Гаврилович
Место жительства
С ?.03.1970 по ?.04.1971
Похоже в это время было плохо с деньгами
Место жительства
С ?.04.1971 по ?.06.1972
Место жительства
С ?.08.1972 по ?.08.1977
Место жительства
С ?.08.1977 по ?.05.2018
Работа или профессия
Неизвестно
Библиотекарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.2018
Причина смерти: Церебральный атеросклероз | участорк 28А акт о смерти №408 место госрегистрации 96100044 Отдел записий гражданского состояния администрации г.Азов Ростовской области