Муженская (Ищенко) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муженская (Ищенко) Тамара Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1942

Дата смерти

02.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Муженский Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Муженский Николай Никитьевич

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Гончарова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Муженский Николай Никитьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муженский Иван Никитович

Отец ребёнка: Муженский Николай Никитьевич

Смерть
02.03.2010
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