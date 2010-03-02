Муженская (Ищенко) Тамара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1942
Дата смерти02.03.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Муженский Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Муженский Николай Никитьевич
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Гончарова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Муженский Николай Никитьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Муженский Николай Никитьевич
Смерть
02.03.2010