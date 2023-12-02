Гутова (Заковряшина) Ульяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
11.12.1911 ст.
Дочь: Гутова Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Гутов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
20.04.1915 ст.
Дочь: Гутова Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Гутов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
12.04.1916 ст.
Отец ребёнка: Гутов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
20.01.1918
Отец ребёнка: Гутов Дмитрий Ефимович
Смерть
Неизвестно