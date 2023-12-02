Гутова (Заковряшина) Ульяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова (Заковряшина) Ульяна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1910 ст.

Муж: Гутов Дмитрий Ефимович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.12.1911 ст.

Дочь: Гутова Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Гутов Дмитрий Ефимович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.04.1915 ст.

Дочь: Гутова Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Гутов Дмитрий Ефимович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.04.1916 ст.

Сын: Гутов Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Гутов Дмитрий Ефимович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.01.1918

Сын: Гутов Дмитрий Дмитриев

Отец ребёнка: Гутов Дмитрий Ефимович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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