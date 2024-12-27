Анна Александровна 1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Александр

Мать: Минодора Несторовна

Рождение ребёнка
25.12.1893 ст.

Дочь: Патурина Татьяна Самсоновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Комарово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.08.1895 ст.

Дочь: Анфиса

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Комарово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.10.1897 ст.

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Комарово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.08.1903 ст.

Сын: Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Комарово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.09.1906 ст.

Сын: Сергей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Комарово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.08.1909 ст.

Сын: Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Комарово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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