Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: Александр
Мать: Минодора Несторовна
Рождение ребёнка
25.12.1893 ст.
Дочь: Патурина Татьяна Самсоновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1895 ст.
Дочь: Анфиса
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1897 ст.
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1903 ст.
Сын: Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1906 ст.
Сын: Сергей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1909 ст.
Сын: Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно