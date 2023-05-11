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Казанник Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Казанник Иван Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Казанник Григорий Иванович

Отец ребёнка: Казанник Иван Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1834
Криски, Чернігівська область
дом №115
Рождение ребёнка
1835

Сын: Казанник Георгий Иванович

Отец ребёнка: Казанник Иван Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Казанник Иван Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Казанник Иван Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Место жительства
?.09.1850
Криски, Чернігівська область
дом №92
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Казанник Даниил Иванович

Отец ребёнка: Казанник Иван Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанник Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно