Казанник Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Казанник Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Казанник Григорий Иванович
Отец ребёнка: Казанник Иван Григорьевич
Место жительства
1834
дом №115
Рождение ребёнка
1835
Сын: Казанник Георгий Иванович
Отец ребёнка: Казанник Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Казанник Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Казанник Иван Григорьевич
Место жительства
?.09.1850
дом №92
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Казанник Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно