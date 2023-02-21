Посохова Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохова Матрена Семеновна

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Место рождения

д.Мулигорт

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Посохов Семен

Мать: Посохова Елена

д.Мулигорт
Рождение ребёнка
30.06.1944

Дочь: Сваровская Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Мулигорт
Рождение ребёнка
30.12.1950

Дочь: Виламова Галина Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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