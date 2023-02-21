Посохова Матрена Семеновна
Место рожденияд.Мулигорт
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Посохов Семен
Мать: Посохова Елена
д.Мулигорт
Рождение ребёнка
30.06.1944
Дочь: Сваровская Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Мулигорт
Рождение ребёнка
30.12.1950
Дочь: Виламова Галина Семеновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно