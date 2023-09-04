Матвеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Василий

Матвеев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Мария

Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Мария

Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Мария

Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Матвеева Мария

Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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