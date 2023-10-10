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Аликов Урузмаг Саламович

Место рождения

Старый Батакоюрт, Правобережный район, Республика Северная Осетия - Алания

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Аликов Салам Садулаевич

Мать: Кайтмазова Ольга

Старый Батакоюрт, Правобережный район, Республика Северная Осетия - Алания
Рождение ребёнка
14.07.1958

Дочь: Аликова Рая Урузмаговна

Мать ребёнка: Темираева Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
11.10.1960

Дочь: Аликова Альма Урузмаговна

Мать ребёнка: Темираева Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
14.05.?

Сын: Аликов Тамби Урузмагович

Мать ребёнка: Темираева Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темираева Тамара Николаевна

Смерть
?.03.1943
Пропал без вести
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