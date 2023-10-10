Аликов Урузмаг Саламович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Аликов Салам Садулаевич
Мать: Кайтмазова Ольга
Рождение ребёнка
14.07.1958
Дочь: Аликова Рая Урузмаговна
Мать ребёнка: Темираева Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
11.10.1960
Дочь: Аликова Альма Урузмаговна
Мать ребёнка: Темираева Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
14.05.?
Мать ребёнка: Темираева Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1943
Пропал без вести