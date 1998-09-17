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Ионова Ангелина Владимировна
Ионова Ангелина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.1998
Пол
Женский
Отец
Ионов Владимир Евгеньевич
1976 г.р.
Мать
Ионова (Шемякина) Марина Васильевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1998
Отец:
Ионов Владимир Евгеньевич
Мать:
Ионова Марина Васильевна
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