Шестак Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1926
Дата смерти20.09.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1926
Отец: Шостак Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1953
Дочь: Гурьева Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Шостак Мария Егоровна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.?
Сын: Шестак Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Шостак Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шостак Мария Егоровна
Смерть
20.09.1992