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Шестак Анатолий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1926

Дата смерти

20.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1926

Отец: Шостак Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1953

Дочь: Гурьева Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Шостак Мария Егоровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.?

Сын: Шестак Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Шостак Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестак Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Шостак Мария Егоровна

Смерть
20.09.1992