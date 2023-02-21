Григорьева Матрёна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василькина Ксения Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юхневич Антонина Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Игнатий Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Георгий Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Михаил Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич
Смерть
Неизвестно