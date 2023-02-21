Григорьева Матрёна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева Матрёна Семёновна

Григорьева Матрёна Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василькина Ксения Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юхневич Антонина Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Иван Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Семён Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Георгий Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close