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Соловьёв Иван Васильевич

Место рождения

Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд
Призыв на военную службу
?.09.1939
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Военная награда
29.02.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
29.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно
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