Соловьёв Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.09.1939
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Военная награда
29.02.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
29.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно