Корней Семенов
Место рождения
Дата рождения1640 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640 ст.
Отец: Семен Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1660 ст.
Сын: Савелий Корнеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1665 ст.
Сын: Игнатий Корнеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680 ст.
Сын: Петр Корнеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1691 ст.
Сын: Никита Корнеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно