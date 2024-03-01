Корней Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорней Семенов

Корней Семенов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1640 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640 ст.

Отец: Семен Григорьев

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1660 ст.

Сын: Савелий Корнеев

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1665 ст.

Сын: Игнатий Корнеев

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1680 ст.

Сын: Петр Корнеев

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1691 ст.

Сын: Никита Корнеев

Мать ребёнка: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.