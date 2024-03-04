Кныш Андрей Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Кныш Роман
Мать: Кныш Ефросинья Ефимовна
Рождение ребёнка
27.05.1885
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Кныш Матрона Титова
Рождение ребёнка
25.07.1887
Сын: Кныш Петр Андреев
Мать ребёнка: Кныш Матрона Титова
Рождение ребёнка
21.10.1889 ст.
Дочь: Воронцова Елисавета Андреева
Мать ребёнка: Кныш Матрона Титова
1600 год — дата основания села Бережовка. В 1867—1896 гг село было волостным центром Бережовской волости Прилукского уезда Полтавской губернии. Позже село Бережовка было в составе Иваницкой волости т... Показать все
Смерть
Неизвестно