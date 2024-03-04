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Кныш Андрей Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кныш Роман

Мать: Кныш Ефросинья Ефимовна

Рождение ребёнка
27.05.1885

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Кныш Матрона Титова

Бережовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1887

Сын: Кныш Петр Андреев

Мать ребёнка: Кныш Матрона Титова

Бережовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1889 ст.

Дочь: Воронцова Елисавета Андреева

Мать ребёнка: Кныш Матрона Титова

Бережовка, Чернігівська область
1600 год — дата основания села Бережовка. В 1867—1896 гг село было волостным центром Бережовской волости Прилукского уезда Полтавской губернии. Позже село Бережовка было в составе Иваницкой волости т... Показать все
Смерть
Неизвестно
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