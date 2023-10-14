Смирнов Савватий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Савватий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1859 ст.

Сын: Смирнов Иван Савватеевич

Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Никитична

Иваново, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1866 ст.

Сын: Смирнов Евстафий Савватеевич

Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Никитична

Иваново, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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