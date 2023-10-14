Смирнов Савватий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1859 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
11.02.1866 ст.
Сын: Смирнов Евстафий Савватеевич
Мать ребёнка: Смирнова Авдотья Никитична
Смерть
Неизвестно