Нурмагомедова Ханса Акиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1934
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1934
Отец: Акилов Курбанали Пайзудинович
Мать: Саадат
Рождение ребёнка
15.12.1955
Дочь: Абдурахманова Рабият Абдулаевна
Отец ребёнка: Нурмагомедов Абдула Юсупович
Рождение ребёнка
30.08.1957
Сын: Нурмагомедов Шамиль Абдулаевич
Отец ребёнка: Нурмагомедов Абдула Юсупович
Рождение ребёнка
04.05.1964
Дочь: Курамагомедова Лайла Абдулаевна
Отец ребёнка: Нурмагомедов Абдула Юсупович