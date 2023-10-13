Нурмагомедова Ханса Акиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурмагомедова Ханса Акиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1934

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1934

Отец: Акилов Курбанали Пайзудинович

Мать: Саадат

Рождение ребёнка
15.12.1955

Дочь: Абдурахманова Рабият Абдулаевна

Отец ребёнка: Нурмагомедов Абдула Юсупович

Рождение ребёнка
30.08.1957

Сын: Нурмагомедов Шамиль Абдулаевич

Отец ребёнка: Нурмагомедов Абдула Юсупович

Рождение ребёнка
04.05.1964

Дочь: Курамагомедова Лайла Абдулаевна

Отец ребёнка: Нурмагомедов Абдула Юсупович

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