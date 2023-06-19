Козловский Игнат Кириллович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Козловский Ларион Игнатович
Мать ребёнка: Козловская Елена (семеновна?)
Сын: Козловский Николай Игнатович
Мать ребёнка: Козловская Елена (семеновна?)
Дочь: Анна Игнатовна
Мать ребёнка: Козловская Елена (семеновна?)
Сын: Козловский Василий Игнатович
Мать ребёнка: Козловская Елена (семеновна?)
Сын: Козловский Роман Игнатович
Мать ребёнка: Козловская Елена (семеновна?)
Дочь: Агафья Игнатовна
Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна
Дочь: Елена Игнатовна
Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна
Дочь: Мария Игнатовна
Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна
Сын: Козловский Федор Игнатович
Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна
Сын: Козловский Иван Игнатович
Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна
Дочь: Агафья Игнатовна
Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна
Дочь: Феодора Игнатовна
Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна
Дочь: Дарья Игнатовна
Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна
Сын: Козловский Григорий Игнатович
Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна
Сын: Козловский Федор Игнатович
Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна
Сын: Козловский Федор Иванович
Мать ребёнка: не указана