Козловский Игнат Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловский Игнат Кириллович

Место рождения

Волковыск, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Козловский Кирилл Афанасьевич

Мать: Козловская Ефросинья Федоровна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
02.06.1819

Жена: Козловская Елена (семеновна?)

Рождение ребёнка
22.10.1825

Сын: Козловский Ларион Игнатович

Мать ребёнка: Козловская Елена (семеновна?)

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Козловский Николай Игнатович

Мать ребёнка: Козловская Елена (семеновна?)

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Игнатовна

Мать ребёнка: Козловская Елена (семеновна?)

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.03.1838

Сын: Козловский Василий Игнатович

Мать ребёнка: Козловская Елена (семеновна?)

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Козловский Роман Игнатович

Мать ребёнка: Козловская Елена (семеновна?)

Волковыск, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
01.02.1841

Жена: Козловская Грипина Леоновна

Рождение ребёнка
11.02.1842

Дочь: Агафья Игнатовна

Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Елена Игнатовна

Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
30.03.1845

Дочь: Мария Игнатовна

Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.09.1846

Сын: Козловский Федор Игнатович

Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.07.1849

Сын: Козловский Иван Игнатович

Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.02.1851

Дочь: Агафья Игнатовна

Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.02.1852

Дочь: Феодора Игнатовна

Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.04.1855

Дочь: Дарья Игнатовна

Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.01.1858

Сын: Козловский Григорий Игнатович

Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
После 1865

Сын: Козловский Федор Игнатович

Мать ребёнка: Козловская Грипина Леоновна

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловский Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно