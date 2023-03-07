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Осетров Ульян Яковлев

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Место рождения

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Осетров Яков Яковлев

Мать: Осетрова Марфа Иванова

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Наталья Ульянова

Мать ребёнка: не указана

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Настасья Ульянова

Мать ребёнка: не указана

поч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Осетров Исак Ульянов

Мать ребёнка: не указана

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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