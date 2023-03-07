Осетров Ульян Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Осетров Яков Яковлев
Мать: Осетрова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Наталья Ульянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Настасья Ульянова
Мать ребёнка: не указана
поч. Лужбинской, Ильинская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Осетров Исак Ульянов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772