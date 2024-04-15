Белокур (Кузнецова) Фекла Семеновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
26.10.1908 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKD-R?i=301&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.10.1909 ст.
Сын: Белокур Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Белокур Василий Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNH-2?i=177&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно