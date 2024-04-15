Белокур (Кузнецова) Фекла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Кузнецова) Фекла Семеновна

Место рождения

Спасское, Сумська область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сумська область
Бракосочетание
26.10.1908 ст.

Муж: Белокур Василий Дмитриевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKD-R?i=301&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.10.1909 ст.

Сын: Белокур Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Белокур Василий Дмитриевич

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNH-2?i=177&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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