Саканцева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Саканцев Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Саканцев Тимофей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно