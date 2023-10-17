Саканцева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саканцева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Саканцев Тимофей Васильев

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Саканцев Тимофей Васильев

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саканцев Тимофей Васильев

Смерть
Неизвестно
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