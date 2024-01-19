Осиповых Прасковья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осиповых Прасковья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Ефим Кузьмич

Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 237-71-320 (ИР 1829) | л. 1561 | У Ефима жена Параскева Борисова, 20 лет
Место жительства
Неизвестно
Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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