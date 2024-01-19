Осиповых Прасковья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Ефим Кузьмич
Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 237-71-320 (ИР 1829) | л. 1561 | У Ефима жена Параскева Борисова, 20 лет
Место жительства
Неизвестно
Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно