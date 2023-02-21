Кадочникова (Кадочникова) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Кадочникова) Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кадочников Андрей

Отец ребёнка: Кадочников Петр Семенович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кадочников Михаил

Отец ребёнка: Кадочников Петр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Петр Семенович

Смерть
Неизвестно
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