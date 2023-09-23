Шебордаева Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801 или 1803
Дата смерти17.01.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 или 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1821
Дочь: Шебордаева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Шебордаев Григорий Миронович
Рождение ребёнка
10.07.1823
Сын: Шебордаев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Шебордаев Григорий Миронович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Шебордаева Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Шебордаев Григорий Миронович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Шебордаева Анисия Григорьевна
Отец ребёнка: Шебордаев Григорий Миронович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Шебордаева Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Шебордаев Григорий Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1852