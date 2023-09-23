Шебордаева Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШебордаева Евдокия Афанасьевна

Шебордаева Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801 или 1803

Дата смерти

17.01.1852

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 или 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1821

Дочь: Шебордаева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Шебордаев Григорий Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1823

Сын: Шебордаев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Шебордаев Григорий Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Шебордаева Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Шебордаев Григорий Миронович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Шебордаева Анисия Григорьевна

Отец ребёнка: Шебордаев Григорий Миронович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Шебордаева Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Шебордаев Григорий Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебордаев Григорий Миронович

Смерть
17.01.1852
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close