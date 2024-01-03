Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ульяна Егоровна

Отец ребёнка: Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Федот Егорович

Отец ребёнка: Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Василий Егорович

Отец ребёнка: Егор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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