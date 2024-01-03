Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ульяна Егоровна
Отец ребёнка: Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Федот Егорович
Отец ребёнка: Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Василий Егорович
Отец ребёнка: Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Васильевич
Смерть
Неизвестно