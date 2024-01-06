Новиков Вячеслав Владимировичь
Место рожденияНижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Дата рождения17.09.1967
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1967
Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
09.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Лидия Валентиновна
Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
14.04.1986
Дочь: Оксана Вячеславовна
Мать ребёнка: Новикова Лидия Валентиновна
Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Место жительства
Неизвестно
Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия