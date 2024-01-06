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Новиков Вячеслав Владимировичь

Место рождения

Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия

Дата рождения

17.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1967

Отец: Новиков Владимир Владимировичь

Мать: Новикова Галина Георгиевна

Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
09.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Лидия Валентиновна

Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
14.04.1986

Дочь: Оксана Вячеславовна

Мать ребёнка: Новикова Лидия Валентиновна

Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Место жительства
Неизвестно
Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
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