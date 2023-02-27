Волков Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Константин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.2010

Сын: Волков Тимур Константинович

Мать ребёнка: Волкова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
12.08.2014

Дочь: Волкова Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Волкова Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Светлана Николаевна

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