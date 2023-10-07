Азарова (Душейко) Марина Василевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Душейко Василий Гаврилович
Мать: Душейко Анна Дмитревна
Рождение ребёнка
28.10.1992
Сын: Душейко Владислав Стоянович
Отец ребёнка: Илиев Стоян Николаевич
Рождение ребёнка
15.12.1997
Сын: Аазаров Артём Генадеивичь
Отец ребёнка: Азаров Генадий Алексеивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наимов Назар Искандарович
Отец ребёнка: Наимов Искандар