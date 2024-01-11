Дядькина Агафья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Дядькин Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Дядькина Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович
Кочетовская станица
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович
Кочетовская станица
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович
Кочетовская станица
Рождение ребёнка
14.02.1904
Сын: Дядькин Василий Тихонович
Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович
Рождение ребёнка
С 1908 по 1912
Дочь: Еремина (гореткина) Федора Тихоновна
Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович
Кочетовская станица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1950