Дядькина Агафья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дядькина Агафья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЭЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Дядькин Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович

Золотаревка, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Дядькина Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович

Кочетовская станица
Рождение ребёнка
1897

Сын: Дядькин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович

Кочетовская станица
Рождение ребёнка
1899

Сын: Дядькин Денис Иванович

Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович

Кочетовская станица
Рождение ребёнка
14.02.1904

Сын: Дядькин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович

Золотаревка, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Дядькин Агей Тихонович

Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович

Рождение ребёнка
С 1908 по 1912

Дочь: Еремина (гореткина) Федора Тихоновна

Отец ребёнка: Дядькин Тихон Осипович

Кочетовская станица
Место жительства
Неизвестно
Золотаревка, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1950
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