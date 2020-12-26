Кисляков Валерий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1939
Дата смерти26.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислякова Ольга Ростиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислякова Ольга Ростиславовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.12.2020