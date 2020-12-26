Кисляков Валерий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисляков Валерий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1939

Дата смерти

26.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислякова Ольга Ростиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислякова Ольга Ростиславовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.12.2020
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