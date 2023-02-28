Бастрыкина Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Прасковья Дмитриевна

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марина Игнатьевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Игнатий Емельянович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Игнатий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Игнатий Емельянович

Смерть
Неизвестно
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